Het PostNL niet-thuis briefje verdwijnt, dit komt er voor in de plaats

PostNL

Alles moet tegenwoordig moderner. Het PostNL niet-thuis briefje is binnenkort verdwenen.

We bestellen wat af tegenwoordig. De busjes rijden in onze straten af en aan, met alle gevaren van dien. De bezorger stopt een briefje in je bus als je niet open doet. Handig, dan weet je gelijk dat hij langs is geweest (en of het bij je buren is afgegeven). Maar dit gaat veranderen.

PostNL niet-thuis briefje

Elk bedrijf moet deze dagen duurzamer werken. Ook PostNL en daarom komt het met een alternatief voor de briefjes. Want dit is niet duurzaam, het kost namelijk 70.000 kilo papier per jaar. Daar moeten aardig wat bomen voor gekapt worden. Het bedrijf zegt dat 9% van alle mensen niet thuis zijn als het pakket wordt bezorgd. Valt eigenlijk nog wel mee.

Maar goed, het kost teveel papier en tijd. Tijd is geld en de bezorger is er maar lang mee bezig om al die briefjes te bezorgen. Hij lijkt daarom wel een postbode. Dat kan niet de bedoeling zijn en daarom komt PostNL met een digitale oplossing. Vorig jaar zijn ze gaan testen met een systeem dat zo succesvol blijkt dat het nu ingevoerd gaat worden.

Digitaal

Per 1 juli (morgen dus) verdwijnen de briefjes. Alle informatie over de bezorging is dan in de mail of via de PostNL-app te vinden. Ben je niet thuis? Dan krijg je een melding in je mail of via de app. Je kunt daar ook altijd de meest recente status van je pakket zien. Denk aan waar het is of wanneer het bezorgd gaat worden.

Je moet wel eerst een account aanmaken. Vervelende is dat er veel bezorgdiensten zijn en dat je dus allerlei (extra) apps op je telefoon moet installeren. Maar goed, dat is blijkbaar noodzakelijk in deze moderne tijd.