Hete nieuwe Samsung Galaxy S21 info is gelekt - Apparata

Komt dat zien, komt dat zien. Hete nieuwe info over de Samsung Galaxy S21 is gelekt!

Als je nog twijfelde of dat Samsung binnenkort een nieuwe smartphone gaat presenteren hebben we hier het bewijs voor je. Vaak lekt vlak voor de onthulling van een nieuwe Samsung smartphone de laatste details naar buiten. Ook nu is dat het geval met gelekte informatie van de Samsung Galaxy S21. En dat betekent dat een onthulling ontzettend dichtbij is.

Samsung Galaxy S21 gelekt

De doorgaans betrouwbare Evan Blass heeft op Voice afbeeldingen naar buiten gebracht van de Samsung Galaxy S21. De hete nieuwe info uit de titel slaat op het uiterlijk van de S21 Ultra. Want goeiedag, wat gaat dit een drukke telefoon worden. Op de achterkant zie je maar liefst 5 camera’s die een groot deel van de achterkant in beslag nemen. Subtiel is hier niet het juiste woord. Daar komt vast tegenover te staan dat je met deze high-end smartphone verschrikkelijk mooie foto’s en video’s kunt maken.

Instapmodel van de serie is de Galaxy S21, die komt in de kleuren wit, grijs, paars en roze. Daarboven zit de S21 Plus die ook in dezelfde kleuren op de markt zal worden gebracht. En daar weer boven zit de zojuist besproken Ultra.

De onthulling van de Samsung Galaxy S21 volgt in januari. Een exacte datum is nog niet bekend.