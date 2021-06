Hier, de Samsung camera van je volgende smartphone - Apparata

Samsung heeft een nieuwe smartphone camera aangekondigd. Deze camera ga je zien op aankomende smartphones.

Misschien wist je het niet, maar Samsung is een belangrijke leverancier op het gebied van displays en camera’s voor smartphones. De kans bestaat dat de Zuid-Koreaanse techgigant ook verantwoordelijk is voor een onderdeel van jouw smartphone. Of je hebt een Samsung smartphone, dat kan natuurlijk ook.

Dit keer kondigt Samsung een nieuwe smartphone camera sensor aan. Het is volgens het Koreaanse merk een camera met de kleinste pixels van dit moment. De camera zelf is een 50 megapixel variant. Het voordeel van kleine pixels is dat de lens meer toepasbaar is geworden. Bijvoorbeeld dat deze technologie gebruikt kan worden in combinatie met een groothoeklens.

Ben je nu geïnteresseerd in meer details van deze Samsung smartphone camera, dan moet je onderstaande video even bekijken. Daar duikt het merk wat dieper in op de materie van de JN1 ISOCELL, zoals dat dan heet. De video is een uitgebreide presentatie, waar onder andere de mogelijkheden aan bod komen. Onder andere wordt gesproken over meer kleuren, een betere focus, mooiere lichtinval en meer detail. Het klinkt in elk geval veelbelovend. Het is afwachten op de eerste smartphones die deze technologie gaan krijgen van Samsung.