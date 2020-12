Hier is de nieuwe OPPO A73 in Nederland te koop - Apparata

OPPO heeft een nieuwe betaalbare 5G smartphone gelanceerd in Nederland, dit is de nieuwe A73!

De keuze is reuze in de markt van midrange smartphones. Fabrikanten kunnen tegenwoordig behoorlijk acceptabele specs proppen in voordelige toestellen. Van echt langzame smartphones is niet langer sprake. OPPO heeft een nieuwe mid-range 5G smartphone gepresenteerd onder de naam A73. Dit heeft de telefoon te bieden.

OPPO A73

Deze nieuwe telefoon van OPPO heeft een 6,5-inch FHD+ LCD 90 Hz display met een 5G MediaTek Dimensity 720 chipset. Achterop tref je drie camera’s en aan de voorkant zit de 8 megapixel selfiecamera verstopt in het scherm. De drie units op de achterkant betreffen een AI-Triple Camera met 16 MP hoofdcamera, 8 MP groothoekcamera en een 2 MP zwart-witcamera.

Verder kun je met de OPPO A73 gebruik maken van 128 GB opslag en 8 GB werkgeheugen. Er zitten batterij met een capaciteit van 4.040 mAh onder de kap. Je kunt 18W snelladen met de telefoon, dus dat is lekker meegenomen. OPPO zegt dat het scherm razendsnel reageert op input dankzij Hyper Boost 3.0. Met deze technologie heb je bijvoorbeeld zo min mogelijk in-game vertragingen op basis van je gegeven aanraakresponses.

OPPO levert de telefoon op ColorOS 7.2. Dit besturingssysteem op basis van Android kent enkel handige features zoals Dark Mode, Eye Care-modus, energiebesparingsopties en een Smart Sidebar.

OPPO A73 prijs en beschikbaarheid

Het belangrijkste is natuurlijk wat deze telefoon gaat kosten. De OPPO A73 prijs ligt op 329 euro. Per direct is de smartphone te koop via de webshop van het Chinese techbedrijf. Vanaf 3 december kun je de A73 ook kopen via onder andere MediaMarkt, Coolblue, Mobiel.nl en Belsimpel.