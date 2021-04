Hier, nieuwe beelden van Stranger Things 4! - Apparata

Politiechef Hopper lijkt in elkaar te zijn geslagen in Stranger Things 4, zo is te zien op nieuwe beelden.

Poh, het is toch alweer even geleden dat we een nieuw seizoen van Stranger Things hebben gekregen. Het derde seizoen van de Netflix hitserie verscheen in 2019. Al snel werd groen licht gegeven voor een vierde seizoen, maar door COVID-19 hebben de opnamen flinke vertragingen opgelopen.

De opnamen voor Stranger Things 4 zijn inmiddels weer in volle gang. Om fans (en ons) lekker te houden heeft acteur David Harbour op Instagram beelden gedeeld. We zien een Harbour die flink in elkaar lijkt te zijn geslagen. De acteur speelt het geliefde personage Jim Hopper, een politiechef.

Hoewel Harbour in de video niet bevestigd dat het hier om Stranger Things gaat, kunnen we daar voor 99% vanuit gaan. Dat komt omdat de acteur zegt dat hij bezig is met het vierde seizoen van een tv-serie. Ja goh, welke serie zou dat nu kunnen zijn?

Het is nog onbekend wanneer Stranger Things 4 te zien is op Netflix. Een eerder lek onthulde een release voor augustus 2021, maar dit is nooit bevestigd door de streamingdienst. En dan krijgen we na een lange periode van stilte eindelijk weer een gloednieuw seizoen van Stranger Things voorgeschoteld. Lekker!