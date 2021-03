Hier zijn de Samsung Galaxy A52, A52 5G en A72 - Apparata

Samsung heeft vandaag drie nieuwe smartphones aan de wereld gepresenteerd. Het gaat hier om de Samsung Galaxy A52, A52 5G en A72.

Drie smartphones die in het middensegment opereren, maar je hoeft ze daardoor zeker niet meteen af te doen. Mid-range smartphones doen steeds beter mee met de grote jongens en daar zijn de nieuwe Samsung Galaxy A52, A52 5G en A72 zeker geen uitzondering op.

De verschillen tussen de drie toestellen zijn niet enorm groot, maar wel belangrijk om te benoemen. De verschillen tussen de A52 en A52 5G zijn natuurlijk het kleinst. Dat heeft puur te maken met de connectiviteit. De A52 en A52 5G hebben een 6.5-inch FHD+ Super AMOLED scherm. De A72 mag het met een 6.7-inch FHD+ Super AMOLED scherm doen. In het geval van de A52 5G heb je een 120Hz display, de overige twee hebben 90Hz.

Van de drie kandidaten zijn de camera’s vrij gelijk. Alle drie hebben ze een 32 MP frontcamera. Achter zitten meerdere camera’s, dit betreft een 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP constructie. Bij de A72 is dit laatste 8MP en kun je met de A72 ook nog drie keer optisch zoomen. Dat kunnen de andere twee toestellen niet.

Alle drie de toestellen kunnen 25W snelladen. De batterijcapaciteit van de A52 en A52 5G bedraagt 4.500mAh. De batterij van de A72 heeft een capaciteit van 5.000mAh. De A52 heeft 6 of 8 GB RAM en 128 of 256 GB opslag. De 5G-versie heeft altijd 6 GB RAM en 128 GB opslag. De A72 heeft eveneens 6 GB RAM en 128 GB ROM.

Prijzen en beschikbaarheid

En dan de prijzen. De nieuwe Samsung Galaxy A-serie is vanaf vandaag in Nederland beschikbaar. De adviesprijs ligt op 349,- voor de 128GB-variant van de Galaxy A52. De variant met 256 GB kost € 409,-. De Galaxy A52 5G kost € 429,- en de Galaxy A72 € 449. Alle modellen van de A-serie verschijnen in de kleuren Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black en Awesome White.