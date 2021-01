Hilarische GTA V scène in het echt nagemaakt door Franklin en Lamar - Apparata

De twee acteurs die Franklin en Lamar vertolken in de game GTA V hebben een hilarische en iconische scène nagespeeld.

De GTA games staan bekend om de ultieme mogelijkheden, maar ook om het briljante schrijfwerk van de scenario’s in het spel. Of dat nu de gesprekken op radiostations zijn of gesprekken tussen karakters in de game.

GTA V Franklin en Lamar scène

Een iconische scène is wat gekibbel tussen de personages Franklin en Lamar. Lamar wil graag chillen in het huis van Franklin en vraagt dat aan zijn maat. Franklin is het daar echter niet mee eens, tot verontwaardiging van Lamar. Er volgt een woordenwisseling, waar onder andere het kapsel van Franklin een hoofdrol speelt.

Deze scène uit GTA V is nu nagemaakt door de acteurs die Franklin en Lamar vertolken in de Rockstar game. Het resultaat is de meest authentieke cover van een scène die je ooit gaat zien. Bovendien is het net zo hilarisch. Vergelijk de scène uit de game met de beelden uit het echte leven en oordeel zelf.

Voor fans die naar meer snakken is er goed nieuws. Onder de naam GTA V Real-Life Comparisons verschijnen er binnenkort nog meer scènes op YouTube van de nog altijd zeer populaire game. Smullen dus!