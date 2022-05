Hint naar GTA Online DLC met Michael opgedoken

Geheimzinnig en daardoor voer voor speculatie! Komt er DLC naar GTA Online met het karakter Michael in de hoofdrol?

Met de release van GTA Online op de huidige generatie consoles is Rockstar Games nog van alles van plan met het spel. Het mag dan uitgebracht zijn in 2013. Bijna 10 jaar na release is de online Grand Theft Auto nog lang niet dood. De singeplayer game GTA V krijgt helaas weinig liefde, maar dat mag je niet van Online zeggen.

Mogelijk komt er nieuwe DLC aan in GTA Online, met het karakter Michael in de hoofdrol. Ned Luke heeft zelf een teaser op sociale media gedeeld. In een video op Twitter is te zien hoe hij in een outfit van fastfoodketen Cluckin’ Bell een zin uitspreekt. Luke is de stemacteur van het karakter Michael De Santa in GTA V.

Ya do what ya gotta do…whatever it takes…survive. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ @boyworldwide2 pic.twitter.com/84zIyj0n8c — Ned Luke (@ned_luke) April 28, 2022

De korte video geeft voor de rest niets prijs. Ook Luke zelf laat verder niets los. Dit lijkt dus een hint te zijn naar mogelijk nieuwe DLC voor GTA Online of V met Michael in de hoofdrol.

De vraag is natuurlijk waarom het personage Michael een outfit van Cluckin’ Bell moet dragen. Hij was immers als vermogende met pensioen gegaan. Werken voor een fastfoodkenteken is dan niet bepaald een logische stap. Kortom, hier staat iets te gebeuren!