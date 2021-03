Hoe datacenters drinkwatertekort in Nederland veroorzaken - Apparata

Nederlandse datacenters kunnen een drinkwatertekort veroorzaken en dat is een reëler probleem dan ooit, zo blijkt uit onthullingen.

Veel Nederlanders zullen denken dat we een overvloed aan water hebben in ons polderlandje. Niets is daarentegen minder waar; er dreigt een drinkwatertekort als we datacenters in Noord-Holland blijven bouwen. Uit onthullingen van onder andere De Telegraaf en het Noord-Hollands Dagblad blijkt dat serverparken water opslurpen. Hoe dan?

Drinkwatertekort door datacenters

Verschillende media hebben documenten in handen die eigenlijk intern voor de Noord-Hollandse provincie bedoeld waren. Daaruit blijkt dat er ongekende hoeveelheden water nodig zijn om datacenters (zoals deze van Google) koel te houden.

Momenteel staan er twee van zulke datacenters in Noord-Holland die bij elkaar 525 kubieke meter water per uur, ofwel bijna 4,6 miljoen kuub per jaar nodig hebben. Een doorsnee huishouden met vier personen verbruikt per jaar gemiddeld 163 kuub water. Een Olympisch zwembad huist 2500 kuub water.

Het plan is om nog eens vijf datacenters erbij te bouwen, wat desastreuze gevolgen kan hebben. Bij extreme weersomstandigheden zou er dan namelijk een drinkwatertekort kunnen ontstaan, terwijl de datacenters vrolijk doordraaien. Dat blijkt uit de documenten, die in opdracht van de provincie samengesteld zijn om het gevaar van de plannen in te schatten. De uitkomst werd overigens niet openbaar gemaakt.

Wat de situatie nog lastiger maakt, is het feit dat er tijdens de koeling van datacenters chemicaliën aan het water worden toegevoegd. Het is dus ook niet zo dat het koelwater vervolgens doorgesluisd kan worden naar je kraan. Laten we dus hopen dat de provincie Noord-Holland met een goed plan komt, mochten ze per se meer datacenters willen plaatsen!