Hoe groot is de Death Star vergeleken met Nederland?

Afbeelding via Park My Spaceship / Google Maps

Met de gratis online tool Park My Spaceship kun je precies zien hoe groot je favoriete ruimteschepen uit bijvoorbeeld Star Wars en Star Trek zijn.

De kwaadaardige Death Star is een terugkerende kolos in de Star Wars-franchise, maar hoe groot is de planeetkiller eigenlijk? Niet zo heel groot, zo blijkt uit de heerlijke tool Park My Spaceship. Gebruikers kunnen met de onzinnige doch geinige tool kijken hoe groot iconische ruimteschepen uit de bekendste franchises precies zijn.

Park My Spaceship

De in Star Wars-fans’ ogen immense Death Star die Luke tot twee maal wist te verwoesten is dus eigenlijk niet zo groot; Palpatine’s bouwwerk is grofweg 120 kilometer in doorsnee, iets minder breed en veel minder hoog dan Nederland. Voor iedereen die dacht dat de Death Star zo groot als een planeet was, dat is absoluut niet zo. Máár het ding kan wel een planeet met één knal verwoesten (RIP Alderaan).

Of wat dacht je van de City Destroyer uit Independence Day? Het toepasselijk genaamde alien ruimtevaartuig kan heel Amsterdam bedekken. De USS Enterprise uit Star Trek? Net zo lang als de pier van Scheveningen. Of wat dacht je van een Star Destroyer uit Star Wars? Die zou nét op het strand van Texel kunnen landen.

Naast Star Wars kunnen fanaten tientallen andere ruimteschepen uit franchises als Star Trek, Star Wars, Mass Effect en Hitchhiker’s Guide to the Galaxy op een Google Maps-kaart leggen om een goed idee van de schaal van dergelijke objecten te krijgen. Park My Spaceship is geheel gratis.