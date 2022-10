Hoe zit het met de staat van de accu bij een tweedehands elektrische auto?

Het occasionaanbod van elektrische auto’s begint steeds breder en interessanter worden. Vooral de modellen vanaf 2010 zijn nu beschikbaar als occasion. Waar onderhoud bij het kopen van een tweedehands auto op diesel of benzine een zorgelijk punt kan zijn, ligt dit bij het kopen van een elektrische auto anders.

Het grote voordeel van een elektrische auto is namelijk dat deze veel minder onderhoud nodig heeft dan een auto die rijdt op fossiele brandstof. Maar hoe zit dat met de staat van de accu – het belangrijkste onderdeel van heel de elektrische auto – als je de EV tweedehands wilt aanschaffen? Je leest het antwoord in deze blog.

Bepalen wat de staat is van de accu

De motor van een elektrische auto heeft minder bewegende onderdelen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen filters, geen bougies en wordt er geen gebruik gemaakt van olie als brandstof. Hoe minder van deze bewegende onderdelen er zijn, hoe minder kans er is op slijtage. De accu bepaalt uiteindelijk hoeveel kilometer je kunt rijden. Dit wordt ook wel actieradius genoemd. Een accu gaat niet voor altijd mee. Hoe lang dan wel? Wereldwijd wordt er onderzoek gedaan naar de levensduur en het capaciteitsverlies van accu’s.

Helaas is er op deze vraag nog geen eenduidig antwoord te geven. Dat komt omdat de levensduur van een accu afhankelijk is van verschillende factoren. Accu’s die niet altijd voor de volle 100% worden opgeladen en niet worden opgereden tot 0%, gaan bijvoorbeeld langer mee. Ook de verschillen tussen fabrikanten lijken een grote rol te spelen bij de levensduur van de accu.

Hoewel er nog geen uitsluitsel gegeven kan worden over de werkelijke levensduur van een accu, blijkt uit gebruikerservaringen dat elektrische auto’s van vijf jaar en ouder nog een accucapaciteit hebben van 80 en 97% van de originele capaciteit. Het merendeel van deze elektrische auto’s zit nog boven de 90%.

Tips om de capaciteit van de accu te kunnen controleren

Wanneer je een tweedehands elektrische auto aan wilt schaffen, is het belangrijk om een lange proefrit te maken. Tijdens deze proefrit kun je de gereden afstand bijhouden met behulp van de kilometerstand in combinatie met de afgenomen actieradius. Zo zie je wat de degradatie van de accu is.

Heb je moeite met het bepalen van de degradatie van de batterij? Wij begrijpen dat het lastig is om de capaciteit van je accu te controleren als je een tweedehands elektrische auto gaat uitzoeken. Om je op weg te helpen, lees je hier de belangrijkste tips bij het controleren van de accu van een elektrische auto aangeboden als occasion.

Apparaten die de accu uit kunnen lezen

Meten is weten! De beste manier om te bepalen wat de capaciteit is van je accu, is door het te laten checken bij merkdealers of bij sommige autohandelaren. Met speciale apparaten kan de kwaliteit van de accu van de tweedehands elektrische auto worden opgemeten. Let wel op dat het goed uitlezen van de accu soms wel tot 12 uur kan duren.

Achterhaal of er nog garantie op de batterij zit

Fabrikanten hebben onderling de afspraak gemaakt om garantie op de batterij te geven voor een periode van 8 jaar óf tot de 160 duizend kilometer is bereikt op de teller. Welke regel bij jou van toepassing is, is afhankelijk van wat als eerste behaald wordt. Per merk en type elektrische auto kunnen de regels voor garantie afwijken. Als je een tweedehands elektrische auto aanschaft, is het belangrijk om te bepalen of en daarnaast hoe lang er nog garantie op de accu zit.

Laadtijd controleren bij een snellaadpunt

Wanneer de snellaadtijd minimaal 2 keer meer is dan de oorspronkelijke laadtijd van een accu, kan dit een aandachtspunt zijn. Op de website ev-database.nl kun je bepalen wat de snellaadtijd was toen de elektrische auto in zijn nieuwe staat verkeerde. Sommige fabrikanten vermelden ook de laadtijd in de gebruikshandleiding. Ondanks dat het controleren van de snellaadtijd niet de meest nauwkeurige manier is om de staat van je accu te bepalen, kan het wel helpen bij het bepalen van gebreken.

Het kiezen van een tweedehands elektrische auto met goede accu

Heb je hulp nodig bij het kiezen van een elektrische occasion, met een accu die nog in goede staat is? Wij helpen je graag op weg door onze top 3 elektrische auto’s met een doorgaans goede accu met je te delen.

1. Hyundai Kona 2020

Elektrisch rijden wordt met een Hyundai Kona 2020 nóg aantrekkelijker. Zo beschikt deze Kona over een totaal accu vermogen van 136 pk. Ook een batterijpakket van 64 kWh, met een ingeschatte actieradius van 484 kilometer is wat dit model ook als tweedehands auto aantrekkelijk maakt.

Wij hebben de belangrijkste functionaliteiten van de Hyundai Kona 2020 voor je opgesomd:

+Achteruitrijcamera +Ingebouwde Automatische airco

+Alarm klasse 1 (startblokkering)

+Cruise control, inclusief stop & go

+Mogelijkheid tot schakelen door middel van je stuurwiel

2. Mini Electric 2020

De hippe retro auto van het merk Mini is sinds de 21e eeuw nu ook elektrisch verkrijgbaar. Het maximale vermogen van deze Mini Electric uit 2020 is 135 kW. Dit staat gelijk aan 184 pk, waarmee je gemakkelijk hoge snelheden behaalt. De ingeschatte actieradius bedraagt 180 kilometer. De exacte actieradius is afhankelijk van het rijgedrag, klimaat en de route die wordt gereden.

Wij hebben de belangrijkste functionaliteiten van de Mini Electric 2020 voor je op een rij gezet:



+Achteruitrijcamera

+Verwarmde voorstoelen

+Keyless entry

+Premium audio-installatie

+Alarm klasse 1 (startblokkering)

3. Kia e-Niro 2020

And last but not least, de nummer 3 van onze favoriete tweedehands elektrische auto’s: de Kia e-Niro 2020. Deze Kia beschikt over een maximaal accuvermogen van 64 kWh (204 pk). Een krachtige accu dus, waar hoge snelheden vlug mee behaald kunnen worden! Daarnaast is de geschatte accucapaciteit maar liefst 67,5 kWh, waarvan 64 kWh daadwerkelijk kan worden gebruikt. In de praktijk zie je dat er een actieradius wordt behaald van gemiddeld 370 kilometer.

Ook van deze Kia e-Niro weten wat de belangrijkste functionaliteiten zijn? Je leest ze hieronder.

+Achteruitrijcamera

+Cruise control inclusief stop & go en stuurhulp

+Grootlichtassistent+Keyless entry

+Rijstrooksensor inclusief correctie functie

Het is tegenwoordig zeker geen gek idee om een elektrische auto tweedehands te kopen. Wel is het dus zaak om de staat van de accu goed te controleren, bijvoorbeeld tijdens het maken van een proefrit of door deze laten uitlezen bij een expert. Als je op zoek gaat naar een elektrische occasion, dan zijn de Hyundai Kona Electric, de Mini Electric en Kia e-Niro zeker het overwegen waard!