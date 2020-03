Honor 30S: 40W snelladen voor 300 euro

Honor heeft een nieuwe smartphone aangekondigd. Dit moet je weten.





In het Verre Oosten heeft Honor vandaag digitaal de nieuwe 30S uit de doeken gedaan. Een smartphone die in eerste instantie enkel op de Chinese markt wordt uitgebracht. Dit betekent niet dat het toestel niet interessant is. Integendeel.

Honor heeft aardig wat technologie in de smartphone weten te proppen, terwijl de adviesprijs niet erg hoog ligt. Zo is de Honor 30S de eerste smartphone van Honor met 5G-connectiviteit. Verder heeft het toestel de nieuwe Kirin 820 SoC onder de kap.

Het apparaat heeft een 6.5-inch 20:9 scherm en werkt met een resolutie van 2.400 bij 1.800. De screen-to-body ratio bedraagt 90,3 procent. Helaas geen fraaie vingerafdrukscanner in het scherm. Wel is er een vingerafdrukscanner op de zijkant van de telefoon te vinden. Hier zit tevens de aan/uit-knop.

De Honor 30S komt met vier camera’s op de achterkant. Er is een primaire 64-megapixel camera. Een 8-megapixel lens met 3x optische zoom. Een 8-megapixel groothoeklens en een 2-megapixel microlens voor shots van heel dichtbij. Video’s opnemen kan tot 4K in 30fps. Beelden in slowmotion schieten doe je in een kwaliteit van 720p bij 960 fps.

5G, een goede camera en een groot scherm. Dan heb je ook een puike batterij nodig. De Honor heft een 4.000mAh batterij. Je kunt de smartphone tot 40W snelladen. Dit betekent dat de accu in slechts een halfuurtje tot 70 procent is geladen.

Honor brengt de 30S in meerdere kleuren op de markt. Op de achterkant is een 3D-effect gemaakt zodat de smartphone elke keer anders oogt. Het is maar net hoe het licht valt op de achterzijde.

De nieuwe Honor 30S komt op 7 april in China op de markt. Vooralsnog is niet bekend of de smartphone ook de oversteek naar Europa zal maken. Net als de nieuwste smartphones van Huawei, beschikt de Honor 30S niet over de Google Mobile Services. In China gaat het toestel RMB2399 kosten. Dat komt omgerekend neer op zo’n 308 euro.