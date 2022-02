Horizon Forbidden West PS5 review: avontuur van Nederlandse makelij

Een top game van Nederlandse komaf, dat zie je niet vaak. Horizon Forbidden West op de PS5 is een pareltje en in deze review lees je waarom.

Er staat voor deze maand weer een nieuwe exclusieve topper voor PlayStation op de agenda. Horizon Forbidden West! De game verschijnt zowel op de PS4 als de PS5. De beste en mooiste game ervaring heb je natuurlijk op laatstgenoemde. Vandaar dat wij Horizon Forbidden West voor een review hebben beetgepakt op de PS5. En wat een avontuur was dit..

Guerrilla Games

De Horizon-games worden geproduceerd door het Nederlandse Guerrilla Games. In 2017 verscheen Horizon Zero Dawn en nu, in 2022, is het de beurt aan Horizon Forbidden West. Om het verhaal in Forbidden West te begrijpen is het aan te raden om het eerste deel gespeeld te hebben, maar het is geen must. De makers begrijpen dat veel gamers waarschijnlijk met Forbidden West voor het eerste kennismaken met deze wereld. Er zit dan ook een flashback in het menu om in één klap alle gebeurtenissen vanuit Zero Dawn te begrijpen. Zo ben je meteen op de hoogte.

Zoals gezegd is de game van Nederlandse makelij. Een zeldzaamheid. En toch wel iets om trots op te zijn. Vooral omdat het echt een hele mooie game is, maar daarover later meer. Guerrilla Games valt onder Sony Interactive Entertainment. Daardoor heeft de ontwikkelaar perfect gebruik kunnen maken van de PlayStation architectuur. En eerlijk is eerlijk. Games die ontwikkeld zijn op een native platform spelen nu eenmaal het fijnste, daar is Forbidden West geen uitzondering op. De game maakt dankbaar gebruik van al het moois dat de PlayStation 5 te bieden heeft, al verschijnt de game ook op de PS4.

Horizon Forbidden West review

Tijd om het te hebben over de game zelf. In Horizon Forbidden West ga je met het stoere hoofdpersonage Aloy afreizen naar het verboden westen. Zoals de titel van de game al weggeeft. Het verboden westen is in dit geval het westen van Amerika. Diverse Amerikaanse staten en steden zijn het toneel van de apocalyptisch wereld in Horizon Forbidden West.

Je hebt ongetwijfeld al wat trailers gezien van deze game als je er in geïnteresseerd in bent. Maar de beleving is nog een stuk intenser als je weinig van deze trailers hebt meegekregen. Veel dingen zie je dan voor de eerste keer en je komt echt onder de indruk.

Horizon Forbidden West is een open wereld RPG. Guerrilla Games heeft absoluut niet bezuinigd op de grafische pracht. De wereld is ontzettend levend. Niet alleen door de gevaarlijke en zeer diverse machines die er lopen, maar ook de omgeving zelf. Er is lekker veel variatie, waardoor het nooit verveeld. De soundtrack sluit mooi aan op de gameplay en ook in de wereld zelf zijn er allerlei effecten te horen waardoor je in de game als het ware gezogen wordt. Aanrader is om de game met een koptelefoon te spelen, zodat ook het 3D effect goed naar voren komt. De bladeren van de bomen bewegen met de wind, voetstappen zie je daadwerkelijk in de sneeuw. Het is een ervaring op zich.

Denk niet dat je zomaar klaar bent met Horizon Forbidden West. De game bevat vele, vele tientallen uren aan content. Met de hoofdmissies ben je ongeveer 25 uur zoet. Tel makkelijk het dubbele erbij op als je ook nog de zijmissies meetelt. In mijn geval deed ik nog veel langer over alleen de hoofdmissies. Dat komt door de afleiding, in positieve zin. Het ontdekken van de wereld kost tijd en is ook leuk om te doen. Denk aan het jagen op dieren, het tegenkomen van machines, menselijke tegenstanders, de uitdaging deze te verslaan en ga zo maar door.

Een andere reden waarom je, zeker in het begin, nog vele uren bezig bent met de game is het ‘verplichte’ ontdekken. De wereld moet nog eerst helemaal ontdekt worden. Gaandeweg kom je allerlei kampvuren tegen. Deze ontgrendelen de mogelijkheid tot snel reizen. Als je eenmaal ergens geweest bent kun je dus in principe altijd weer snel terug naar deze locatie. Wel zo prettig.

Guerrilla Games geeft je verder ontzettend veel vrijheid in het instellen van de gameplay van Horizon Forbidden West. De moeilijkheidsgraad, maar ook allerlei andere zaken om de game makkelijker voor jezelf te maken. Zo kun je helemaal zelf bepalen of je uitdagende of een lastigere game wil hebben. Voorbeeldje. Het is mogelijk om in de open wereld te klimmen op diverse zaken. Je moet je Focus gebruiken om in kaart te brengen waar je precies kunt klimmen. Heb je liever altijd in beeld om te zien waar je op kunt klimmen, dan kun je dat gewoon instellen. Dat laatste had ik gedaan, net als ‘altijd rennen’ aan als ik de joystick op de DualSense naar voren duw. Kleine dingetjes die een grote RPG-game veel prettiger maken om te spelen naar mijn mening.

In tegenstelling tot Zero Dawn, kun je in Forbidden West zwemmen. En dat merk je! Zwemmen is een belangrijk onderdeel in deze nieuwe game. Soms kan dat echt een nachtmerrie zijn als de gameplay niet lekker werkt, maar ook hier zit dat gewoon goed en prettig in elkaar. De onderwaterwereld van Forbidden West is minstens zo indrukwekkend als de bovenwereld. Bij elkaar opgeteld ben je best wat uurtjes zoet onder water als je alles rustig gaat ontdekken. En ook hier zijn machines, pas dus goed op!

PlayStation 5

Forbidden West op de PS5 is in een aantal opzichten anders als je de game speelt op de PS4. En dat is niet alleen de zeer korte of het gebrek aan laadtijden. Dat laatste is overigens een fijn aspect. Kritiek op het vorige deel was vooral dat de laadtijden vervelend lang waren. Dat is nu verleden tijd. Op de PS5 tenminste.

De haptische feedback voegt tevens wat toe op DualSense. Bijvoorbeeld het opentrekken of krijgen van een deur voelt net wat zwaarder met R2 in vergelijking met andere toepassingen. En de 3D-audio is een belangrijk aspect van de PS5-ervaring naar mijn mening. Hoewel het spel ook verschijnt op de PS4, zou ik zeker adviseren om je ervaring te laten wachten tot je over een PS5 beschikt. Al deze unieke toevoegingen geven de game de spelervaring die het verdient.

Conclusie

Ik kan concluderen naar aanleiding van deze review dat Horizon Forbidden West op de PS5 een geweldige RPG-game is. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat deze game niet voor iedereen is. Hieronder een korte opsomming wat je te wachten staat.

Wapens en armor craften, speciale items maken

Grote open wereld met veel items om op te rapen

Combat systeem dat naar aanleiding van vaardigheidspunten is uit te breiden

De wereld is overweldigend en groots. Misschien wel te groot voor gamers die toch liever een platformspel spelen. En geloof me. Het is te zonde om Horizon Forbidden West halverwege in je kast te laten verstoffen omdat je er geen zin meer in hebt. Neem je tijd voor deze game en laat je imponeren zou ik zeggen.

Pluspunten

Enorme, levende wereld

Fijne en soepele gameplay

Hoofdverhaal boeiend en leuk om te volgen

Gave graphics en mooie soundtrack

Minpunten

Wellicht wat té groot voor niet RPG-fans

Game slokt meer dan 90 GB aan opslag van je PS5 op

Horizon Forbidden West verschijnt 18 februari exclusief voor de PlayStation 4 en 5 met een adviesprijs van € 79,99 (PS5).