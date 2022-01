Hou altijd je beste vriend in de gaten met slimme hondenriem

Een comfortabele hondenriem voor je trouwe viervoeter en deze is nog slim ook. Handig om het welzijn van je hond in de gaten te houden.

Je grootste nachtmerrie als hondenbezitter is toch wel dat het beestje vermist raakt. Nu zijn er allerlei manieren om je hond in de gaten te houden. Maar met de nieuwe slimme hondenriem The Smart Dog Collar verlies jij op een laagdrempelige manier nooit je hond uit het oog.

De slimme hondenriem is uitgerust met een GPS waardoor je altijd de locatie van je viervoeter in realtime kan achterhalen, mocht deze ervandoor zijn gegaan. Er is zelfs een speciale functie bedacht, mocht je hond vermist zijn. Met de Lost modus krijg je actief de locatie van het beestje te zien.

De The Smart Dog Collar is niet alleen handig voor eigenwijze honden die het plots op een lopen zetten. De slimme hondenriem helpt ook inzicht te geven in de gezondheid van je huisdier. In de riem zitten sensoren verwerkt die onder andere het welzijn van de hond monitoren. De riem kijkt onder meer naar zijn activiteitsniveau en de slaapkwaliteit.

De slimme hondenriem komt deze zomer op de markt. Invoxia, het bedrijf achter de riem, kondigde het product aan op techbeurs CES in Las Vegas. De prijs ligt op 99 dollar.