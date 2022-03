House of the Dragon in augustus op HBO Max te zien

Alle details omtrent de nieuwe serie House of the Dragon op HBO Max zijn bekendgemaakt.

Aan al dat lange wachten komt een eind. Tenminste, er is licht aan het einde van de tunnel. Op 22 augustus verschijnt House of The Dragon, de spin-off van Game of Thrones, op HBO Max. Aangezien HBO Max sinds kort ook in Nederland beschikbaar is kun je meteen beginnen met kijken.

House of the Dragon is gebaseerd op Fire & Blood van George R.R. Martin. De serie speelt zich 200 jaar eerder af dan de gebeurtenissen uit Game of Thrones en vertelt het verhaal van House Targaryen.

De cast bestaat onder meer uit Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel en Rhys Ifans

George R.R. Martin is betrokken bij de serie als co-creator en uitvoerende producent. Hij krijgt Ryan Condal aan zijn zijde als uitvoerend producent, showrunner en schrijver van de show. Andere namen zijn Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt, Clare Kilner, Geeta V. Patel en Greg Yaitanes.

Het eerste seizoen van House of the Dragon bevat 10 afleveringen. Na het zeer bekritiseerde einde van Game of Thrones is afwachten wat de fans van deze spin-off gaan vinden. Misschien helpt het dat de show zich voor de gebeurtenissen van GoT afspelen.