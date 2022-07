House of the Dragon trailer maakt je er klaar voor

De Game of Thrones spin-off House of the Dragon is er bijna en heeft een nieuwe trailer gekregen.

Of de serie net zo steengoed gaat zijn als Game of Thrones is nog maar de vraag. Feit is dat fans uitkijken nara het moment dat House of The Dragon eindelijk verschijnt op HBO Max, er is nu een nieuwe trailer.

House of The Dragon is gebaseerd op Fire & Blood van George R.R. Martin. De serie speelt zich 200 jaar eerder af dan de gebeurtenissen uit Game of Thrones en vertelt het verhaal van House Targaryen.

De cast bestaat uit onder andere Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel en Rhys Ifans. Deze acteurs en actrices hebben een belangrijke rol binnen de serie.

Dan is er ook nog een aanvullende cast. Deze bestaat uit Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes en Savannah Steyn.

De serie is gemaakt door George R.R. Martin als co-creator en uitvoerend producent. Ryan Condal is verantwoordelijk als co-creator/co-showrunner/uitvoerend producent/schrijver. Miguel Sapochnik neemt de taak als co-showrunner/uitvoerend producent/regisseur op zich.

De tiendelige serie gaat op 22 augustus a.s. in première op HBO Max. Bekijk nu de nieuwe House of the Dragon trailer