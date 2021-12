Hu? Er staat een hut op de maan

CNSA/Our Space

Op foto’s gemaakt van de maan lijkt een hut te staan. Dit intrigerend object heeft de aandacht getrokken van wetenschappers.

Afgezet tegen de zwartheid van de ruimte, valt het object goed op. De ‘mysterieuze hut’, zoals Our Space het beschrijft, werd gespot in de Von Kármán-krater in het Zuidpool-Aitken-bekken. Our Space is een Chinees wetenschappelijk outreach-kanaal dat is aangesloten bij China National Space Administration (CNSA). Zij doen dus onderzoek op de maan.

Hut op de maan

Missiecontrollers gaven een zeswielige voertuig het bevel om de omringende skyline te scannen toen “een opdringerige kubus aan de noordelijke skyline hun aandacht trok”, zoals Our Space schrijft. “Was het een huis gebouwd door buitenaardse wezens na een noodlanding? Of is het het pioniersruimtevaartuig van zijn voorgangers om de maan te verkennen?”, vervolgt de post.

Ze maken waarschijnlijk een grapje, maar Andrew Jones, een correspondent van SpaceNews die verslag doet van het ruimteprogramma van China, bood een meer ingetogen kijk en tweette dat “het geen obelisk of buitenaardse wezens zijn, maar zeker iets om uit te zoeken”, eraan toevoegend dat grote rotsblokken “soms worden gevormd door inslagen.”

Ah. We have an update from Yutu-2 on the lunar far side, including an image of a cubic shape on the northern horizon ~80m away from the rover in Von Kármán crater. Referred to as "神秘小屋" ("mystery house"), the next 2-3 lunar days will be spent getting closer to check it out. pic.twitter.com/LWPZoWN05I — Andrew Jones (@AJ_FI) December 3, 2021

Vorm

De ware vorm van dit object is moeilijk te onderscheiden. En de vreemd geometrische proporties kunnen het resultaat zijn van pixelvorming – een visueel artefact dat wordt gezien in afbeeldingen met een lage resolutie.

Dit is niet het eerste rare dat wordt opgemerkt tijdens de Chang’e 4-missie. Meer recentelijk zag de rover ongebruikelijke scherven die uit het oppervlak staken. Dit bleken stenen te zijn die door een impact waren weggeslagen. Dus de kans dat de mysterieuze hut een rots of rotsblok is, is enorm groot.

Toch is het slim om dit object verder te onderzoeken om er zeker van te zijn, en dat is blijkbaar wat er gaat gebeuren. Our Space zegt dat het object zich op 80 meter van de huidige locatie van de rover bevindt en dat het Yutu 2 ongeveer twee tot drie maanden zal duren om het te bereiken.