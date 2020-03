Huawei heeft nu een eigen Apple Siri en Google Assistent

En ze noemen het Celia.





Met het wegvallen van Google Mobile Services op de toestellen van Huawei is Google Assistent ook niet meer beschikbaar. Aangezien Siri exclusief voor Apple is, moest ook Huawei aan de slag. Anders heb je een smartphone zonder spraakassistent. En dat is toch een gemis als anderen dat wel bieden.

Gelukkig had Huawei dat op tijd door. Ze hebben nu een eigen spraakassistent gelanceerd. Ze heet Celia en werkt vergelijkbaar met Siri en Google Assistent. Zo activeer je de assistent op een Huawei-apparaat met de woorden “Hey Celia”.

Net als Siri en Google Assistent werkt Celia met een vergelijkbare aanpak. Het checken van het weer, het maken van een telefoontje of het inplannen van een afspraak. De stemassistent van Huawei helpt je hierbij. Ook kan Celia onder meer een menu in een restaurant voor je vertalen.

Helaas is Celia nog niet beschikbaar in het Nederlands. Je kunt de stemassistent in de talen Engels, Frans en Spaans aanspreken.