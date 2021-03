Huawei kondigt FreeBuds 4i aan en dit kun je ermee - Apparata

Nieuwe draadloze oortjes van Huawei in vorm van de FreeBuds 4i. Dit kun je ermee en dit kosten de oortjes.

Veel techfabrikanten leveren tegenwoordig draadloze oortjes en die moet je natuurlijk zo nu en dan vernieuwen. In dat kader kondigt Huawei vandaag de gloednieuwe Freebuds 4i aan. Deze draadloze oortjes komen ook in Nederland op de markt.

Enkele belangrijke kenmerken van de Freebuds 4i zijn actieve ruisonderdrukking (ANC), een goede batterijduur en een interessante prijs. De draadloze oortjes kunnen 10 uur lang nonstop muziek afspelen. Ben je aan het bellen, dan weten de oortjes het 6,5 uur vol te houden. Met de case, die de oortjes kan laden, heb je maximaal 22 uur muziek luisterplezier of kun je 14 uur bellen. Met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld gaat er wel wat van de batterijduur af. Dan kun je nog maar 7,5 uur muziek luisteren of 5,5 uur bellen.

Huawei heeft de Freebuds 4i uitgerust met de mogelijkheid om te kunnen snelladen. Dat betekent dat de draadloze oortjes al 4 uur luisterplezier erbij krijgen na een korte laadsessie van slechts 10 minuten.

De Freebuds 4i komen in de kleuren Ceramic White, Carbon Crystal Black en Honey Red op de markt. Je kunt de draadloze oortjes vanaf 26 maart bestellen in de webshop van Huawei. In Nederland ligt de prijs op 79,99 euro.