Huawei Mate 30 Pro komt naar Nederland!

Al vrij snel.





Vandaag organiseerde Huawei in Amsterdam een besloten event voor de pers om vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Het Chinese techbedrijf kwam met een interessante mededeling, want de Mate 30 Pro komt toch naar Nederland.

Na eerdere lanceringen in andere Europese landen was er al een vermoeden dat Huawei de Mate 30 Pro in ons land zou gaan introduceren. Nu is het officiƫle moment daar. Je hoeft geen maanden te wachten op de smartphone, want Huawei heeft de ambitie om de Mate 30 Pro binnen een maand op onze markt te brengen.

De smartphone werd oorspronkelijk in het najaar van 2019 gepresenteerd. De Mate 30 Pro is door de handelsoorlog tussen China en de VS beperkt in vergelijking met andere Android-toestellen. Zo heb je geen Google-diensten. Gmail, YouTube en bijvoorbeeld Google Maps zul je niet aantreffen op de Mate 30 Pro. Wil je toch die apps, dan zul je deze handmatig moeten downloaden.

Wat de Mate 30 Pro in Nederland gaat kosten is nog niet bekend. Deze info, plus een exacte releasedatum, volgt vermoedelijk binnenkort.