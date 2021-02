Huawei Mate X2 is hier en moet Samsung laten zweten - Apparata

Huawei heeft vandaag het doek getrokken van de Mate X2. Deze nieuwe smartphone moet het Samsung moeilijk maken.

En daar is ‘ie dan. De nieuwste vouwbare smartphone uit de koker van Huawei. De Chinese techgigant heeft vol trots een nieuwe generatie aangekondigd. Dit is de Huawei Mate X2. Het uiterlijk doet vooral denken aan zijn voorganger, maar onderhuids is er natuurlijk wel het één en ander nieuw.

Zo heeft de nieuwe Mate X2 een Kirin 9000 processor. Deze chipset kennen we al van de Mate 40 Pro. In een opengevouwen toestand kijk je naar een 8-inch scherm. Er zit geen camera aan de binnenzijde, wat zorgt voor een lekker strak uiterlijk. Het display heeft een resolutie van 2480 x 2200 met een 90Hz verversingssnelheid.

Huawei Mate X2

In gevouwen toestand blijft er een 6.45-inch scherm over met een resolutie van 2700 x 1160. Er zitten vier camera’s op de achterkant. Het gaat hier om een 50MP + 16MP + 12MP + 8MP constructie. Verder heeft de Huawei Mate X2 in totaal 256 GB of 512 GB opslag en 8 GB RAM geheugen.

Huawei levert de smartphone met EMUI 11.0. Dat is gebaseerd op Android 10, minus de Google diensten. Of Mate X2 hier ook in Europa op de markt komt is nog onbekend. Voorlopig is de smartphone enkel aangekondigd voor de Chinese markt.