Huh! Apple Kaarten ziet er opeens anders uit

Afbeelding via O’Beirne

De app Apple Kaarten heeft blijkbaar een update gekregen en ziet er anders uit. Check hier wat de verschillen zijn.

Navigeren deden we vroeger met papieren kaarten. Toen gingen we allemaal TomTom’s kopen, tegenwoordig zoeken we meestal de weg via apps met je smartphone. En die worden steeds beter. Apple Kaarten (Apple Maps) heeft een update gekregen en die moet beter zijn geworden.

Apple Kaarten ziet er anders uit

De wereldwijde update behelst voornamelijk de uitstraling en design. Misschien heb je ze het afgelopen jaar wel zien rijden; de Apple auto’s die de omgeving scannen. Het bedrijf is hier nog niet mee klaar, maar ze hebben een aanpassing alvast uitgerold. De rest volgt ergens in 2022.

Wat we nu zien is dat de kaarten een stuk groener zijn geworden. En überhaupt meer kleur hebben. Experts hebben dit in de gaten gekregen, zoals Justin O’Beirne, die veranderingen in Apple’s kaartmateriaal bijhoudt. Hij was een van de eerste die door had dat Apple nu in meer landen gedetailleerdere landschapsweergave toegevoegd heeft. Dit merk je natuurlijk voornamelijk bij het navigeren. De kaarten, en dus de omgeving, hebben veel meer kleur gekregen. Dit is niet alleen groen, maar ook zachtgeel. Die laatste kleur geeft aan of er weiland is.

Oud en nieuw in Apple Kaarten (afbeelding via O’Beirne)

Nieuwe beelden

De update heeft niks te maken met de nieuwe beelden die het bedrijf dit voorjaar heeft gemaakt, aldus O’Beirne. De nieuwe weergave is alleen te zien in de navigatiemodus. Bij de gewone weergave zien we nog de oude kaarten met veel wit. Daarom zie je nu ook het verschil zo goed. Vermoedelijk krijgen we deze verbeterde kleuren en weergaven straks in alle modes te zien in Apple Kaarten.