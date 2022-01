Huh, oudere serie op Netflix is een hit in Nederland

Toegegeven. Ook ondergetekende is uit pure nieuwsgierigheid begonnen aan Manifest op Netflix.

Herkenbaar hè. Je opent Netflix en hebt nog geen idee wat je gaat kijken. Dan scroll je naar de top 10 van Nederland. Want wat kijken mijn landgenoten. En dan zie je opeens de serie Manifest in dit lijstje staan. Een nieuwe serie? Welnee, deze show is al een paar jaar oud. En toch opeens een hit.

Terwijl de serie zelf heel mysterieus is, kunnen we deze ontwikkeling eenvoudig verklaren. Manifest is nog maar onlangs verschenen op Netflix. En door de positieve rating van een 7+ op IMDb vinden veel mensen het de moeite om de show eens uit te proberen. En hop, daardoor dendert Manifest de top 10 op Netflix binnen.

Ook ondergetekende is eraan begonnen. Ik moet toegeven, de serie is bijzonder vermakelijk en heerlijk te bingen. Het eerste en tweede seizoen kun je nu streamen op Netflix. Een derde seizoen is door maker NBC al gemaakt, maar nog niet te zien op Netflix. Het eerste seizoen stamt uit 2018 en het tweede uit 2020. Een lange toekomst zat er voor de serie overigens niet in. Na drie seizoenen trok NBC de stekker uit Manifest.