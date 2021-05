Huh, waar zijn al die Instagram likes gebleven?! - Apparata

Er heeft een kleine, docht grote aanpassing plaatsgevonden. De Instagram likes zijn, in sommige gevallen, verdwenen.

Het gif van sociale media zijn toch wel die honger naar likes. Als een soort genoegdoening elke keer kijken hoeveel likes je post wel niet heeft. Sommige mensen hebben er een beroep van gemaakt. Influencers noemen we die groep geloof ik. Heb je nu helemaal geen zin in likes of het zien van likes, maar ben je wel gecharmeerd van Instagram? Facebook heeft een oplossing.

Die oplossing is al meer dan twee jaar in de maak. Pas nu gaat Facebook publiekelijk met de wijziging op Instagram. Gebruikers krijgen de kans om likes te verbergen. Er zijn meerdere mogelijkheden. Zo kun je ook alles zo laten en dan verandert er bijna niets. Bijna, want je kunt bijvoorbeeld ook instellen dat anderen geen likes op jouw posts kunnen zien. Een kleine uitleg wat er nu anders is:

Likes onzichtbaar maken op alle posts in je feed (lekker rustig)

Likes verbergen op je eigen posts, zodat anderen ook geen likes kunnen zien

Per te plaatsen bericht instellen of je wel of geen likes wilt gebruiken kan ook

Facebook zegt juist voor deze methode te hebben gekozen. In de tests kwam naar voren dat sommige mensen het fantastisch vinden, maar anderen vonden het weer verschrikkelijk. Om beide kampen tevreden te stellen heeft Facebook met Instagram gekozen voor een persoonlijke aanpak met likes.