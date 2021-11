Huizenprijzen duur? Nee hoor, check dit appartement in Hongkong

Getty Images. Uiterst rechts bovenin het desbetreffende gebouw.

De huizenmarkt in Nederland is overspannen, maar het kan altijd gekker. Een verkocht appartement in Hongkong bewijst dit.

Hongkong is voor Aziatische begrippen relatief jong. Het is een moderne en grote stad. Er wonen meer dan 7 miljoen mensen, bijna niet voor te stellen. Deze mensen moeten ergens wonen. Ook de rijken zoeken een huis en het liefst lekker bij elkaar met alle gemakken die de wereld te bieden heeft. En dat komt met een prijskaartje.

Appartement Hongkong

In het Nederlandse Bloemendaal is de gemiddelde huizenprijs inmiddels over de grens van 1 miljoen euro heen. Dat vinden we heel veel, en dat is het ook. Maar het valt in het niets met de prijzen die gevraagd worden in Hongkong.

Pas is namelijk een vrij prijzig appartementje verkocht. Op een mooie locatie natuurlijk met uitzicht over het water, in de heuvels en net gebouwd. Het is een nieuwbouwproject in Mount Nicholson. De huizen verkopen goed. Het appartementencomplex torent boven het zakencentrum van Hongkong uit. Prachtig natuurlijk. Maar de rijken moeten wel beschermd worden tegen het plebs. Overal hekken en beveiliging dus. De torens zijn ook massaal te noemen en niet iedereen vindt dat mooi.

Prijs

De prijs. Die is enorm. Hongkong is al een stad waar de prijzen gigantisch zijn, maar dit is helemaal van de gekke. Een onbekend persoon heeft 72 miljoen euro uit zijn mouw geschud voor een appartement van 442 vierkante meter. Het huis is gelegen op de zestiende verdieping. Even met de trap naar boven zit er dus niet in. Wel zitten er drie parkeerplekken bij.

Als we het even omrekenen dan is de meterprijs een 162 duizend euro per vierkante meter. Nog nooit is er in de metropool zoveel betaald.