Iemand betaalde meer dan een kwart miljoen voor een tafelklok

Een prijzig cadeautje voor onder de kerstboom. Maar de Ulysse Nardin tafelklok is dan ook iets heel bijzonders.

Zet deze tafelklok in je huiskamer ergens ter decoratie en het zal ongetwijfeld de aandacht grijpen van bezoekers. Maar of die bezoekers er ook een prijskaartje aan weten te hangen? Ze zullen ongetwijfeld geen flauw idee hebben waar ze naar zitten te kijken en wat het precies waard is. Het misschien dan ook even schrikken als je beseft dat de Ulysse Nardin tafelklok een waarde heeft van een rijtjeshuis.

Deze klok kun je ondersteboven houden, door elkaar schudden of wat dan ook. Het product zal niet van de tijd afwijken. De Ulysse Nardin tafelklok is zo precies in elkaar gezet dat de tijd heel nauwkeurig kan worden bijgehouden. Het dingt weegt dan ook 7,25 kg. Dat voel je wel als je dat in je handen hebt.

Het uurwerk is gemaakt voor de Only Watch veiling van veilinghuis Christie’s. Geïnteresseerden konden een bod uitbrengen op de Ulysse Nardin tafelklok en dat werd dan ook zeker gedaan. Het hoogste bod eindigde op 380.000 Zwitserse frank. Dat komt omgerekend neer op op een bedrag van meer dan 360.000 euro. De veiling was eerder deze maand en de koper zal de bijzondere klok waarschijnlijk een mooi plekje geven.