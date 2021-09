IKEA’s nieuwe draadloze oplaadpad is tamelijk briljant!

Ikea

IKEA’s nieuwe draadloze oplaadpad is hier en die zou je echt willen hebben. Wij hebben de eerste beelden en de reden waarom jij ook voor deze oplader gaat.

Iedereen is nu wel gewend aan het thuiswerken. Heel de dag achter je laptop met je smartphone bij de hand. Zou het dan niet handig zijn je smartphone op te laden, zonder al die irritante kabeltjes? Ja natuurlijk! En IKEA dacht er precies hetzelfde over en komt nu met een nieuwe gadget.

IKEA’s nieuwe draadloze oplaadpad

Het bedrijf heeft zojuist de ‘Sjömärke’ laten zien. Dit is een draadloos oplaadstation van rond de 40,- euro, dat is ontworpen om met bijna elk bureau of tafel te werken, zoals The Verge heeft gemeld. De gadget is briljant in eenvoud. Hier staat IKEA wel vaker om bekend. Sjömärke is een Wireless Qi-oplaadpad, maar je plaatst hem niet op je bureau. Nee, je installeert hem gemakkelijk eronder.

Het apparaat wordt op zijn plaats gehouden door dubbelzijdige tape (meegeleverd) of 18 mm x 6 mm schroeven (niet meegeleverd). Je bureaublad moet wel aan wat eisen voldoen. Het moet gemaakt zijn van bijvoorbeeld hout of plastic dat het magnetische veld niet blokkeert. Hiernaast moet het een minimale dikte hebben van 8 mm (5/16 inch) en maximaal 22,2 mm (7/8 inch). inch), volgens de handleiding.

Opladen

Als je de pad geïnstalleerd hebt, sluit je hem aan met de 1,8 meter lange stroomkabel en markeer je het oplaadpunt op je tafel met de meegeleverde “X”-vormige sticker. Je moet je telefoon er wel precies goed opleggen, vandaar. Met Qi 1.2.4 opladen zou het ongeveer 5 watt moeten leveren voor fatsoenlijk, maar niet supersnel, opladen. IKEA merkt op dat het ook wordt geleverd met temperatuur- en vermogensbewaking, zodat het niet oververhit raakt – belangrijk, omdat het tegen houten oppervlakken wordt geplaatst.

Het apparaat kan je kopen in oktober in veel landen. Hopelijk hoort Nederland hier ook bij. Check hier de beelden!