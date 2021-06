In dit land is Bitcoin een officieel betaalmiddel - Apparata

Goed nieuws voor cryptocurrency in zijn algemeenheid. Er is een land dat Bitcoin accepteert als een officieel betaalmiddel.

In Europa kun in je de meeste landen met euro betalen. De ‘wereldmunt’ is echter de Amerikaanse dollar. Althans, in de meeste landen zullen ze deze valuta wel accepteren als je echt niets anders op zak hebt. Zeker in landen in Afrika of Zuid-Amerika is dat het geval. In die landen zijn er ook vaak inflatieproblemen met de eigen valuta.

Het is dan ook geen gek nieuws dat een Zuid-Amerikaans land Bitcoin als officieel betaalmiddel accepteert. Het gaat hier om El Salvador. Het land heeft een wet aangenomen dat dit mogelijk maakt. Daarmee hebben ze een primeur te pakken. Geen enkel ander land ter wereld accepteert Bitcoin als een gewone valuta zoals de euro of dollar.

Het is een belangrijke ontwikkeling voor El Salvador. Niet iedere inwoner kan zomaar een bankrekening openen. Met Bitcoin hebben deze mensen toegang tot een eigen bank. Natuurlijk is de cryptocurrency wel hevig ontwikkeld aan koersschommelingen. Een stabiele valuta kun je het niet noemen.

Voor Bitcoin is het in elk geval goed nieuws. De cryptomunt zit weer een beetje in de lift, na eerdere recente dalingen. Wellicht dat andere landen het voorbeeld van El Salvador gaan volgen. (via The Guardian)