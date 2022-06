In Japan ga je een jaar de bak in voor cyberpesten!

Cyberpesten kan in Japan voortaan bestraft worden met maar liefst een gevangenis van een jaar na een schokkende gebeurtenis in 2020.

Japan neemt een omstreden wet aan die online pesten nog strafbaarder maakt dan het al was, zo meldt NBC News. Een dader kan nu maar liefst een jaar gevangenisstraf krijgen naar een boete van omgerekend ruim €2100. De wet is een reactie op een schokkende zelfmoordcasus uit 2020. Er zijn daarentegen ook genoeg tegenstanders van deze rigoureuze wet.

Japan tegen cyberpesten

Online pesten is iets van de afgelopen decennia en wetgevers en handhavers zijn duidelijk nog op zoek naar de juiste respons en bestrijding van het fenomeen. In Japan is het maximum nu dus een jaar gevangenisstraf en een relatief lage maximum boete.

De wet is aangenomen in de nasleep van de zelfmoord van Hana Kimura. De Japanse professionele worstelaar werd online gepest en pleegde na alle negatieve comments zelfmoord. Er werden enkele mannen opgepakt die verantwoordelijk werden gehouden voor het cyberpesten en de daaropvolgende dood van Kimura. Ze kregen slechts enkele tientallen euro’s boete.

Controverse

Nu zijn de wetten rondom online pesten dus flink aangescherpt. Dat wordt daarentegen niet door iedereen als de juiste oplossing gezien. Vickie Skorji, een medewerker van een hotline in Japan, stelt dat er een algeheel stigma heerst op mentale gezondheidsproblemen.

Daarnaast is de wet volgens critici niet concreet genoeg wat betreft de definitie van cyberpesten. Door de verwoording zou het alsnog lastig zijn om iemand te veroordelen.

Een extra hoge mogelijke gevangenisstraf zou dus slechts het begin van de oplossing van een groter probleem in Japan zijn.