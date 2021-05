Influencer opgepakt voor achterin zitten zelfrijdende Tesla - Apparata

In de praktijk is het mogelijk, maar absoluut verboden achterin te zitten in een zelfrijdende Tesla met niemand achter het stuur.

De techniek staat niet stil. Tesla is als één van de enige merken zo geavanceerd dat ze op indrukwekkend niveau zelfstandig kunnen rijden. Het is niet zo dat andere automerken dit niet kunnen, maar ze maken vooral de functies niet publiekelijk beschikbaar om zichzelf en klanten te beschermen. Want anders krijg je verhalen zoals deze.

Zelfrijdende Tesla

Een influencer genaamd Param Sharma, ook wel bekend als Lavish, werd door de politie opgepakt. Hij zat achterin een Tesla Model 3, terwijl de elektrische auto zelfrijdende was via Autopilot. Het is toegestaan dat een auto zelf kilometers maakt, maar jij moet nog altijd op de passagiersstoel zitten en het stuur beethouden. Dat deed Lavish niet, die zat gewoon achterin met niemand op de bestuurdersstoel. Dit zie je wel vaker onder influencers die likes en comments willen losmaken op het internet. Levensgevaarlijk, want als de auto een inschattingsfout maakt tijdens de autonome rit kun je niet ingrijpen.

Het opmerkelijke aan dit verhaal is dat Lavish het trucje twee keer uithaalde met een zelfrijdende Tesla. De eerste keer werd hij opgepakt en moest hij zitten. Na zijn tijd in de gevangenis deed hij het nog een keer. In een interview met KTVU zegt de influencer dat dit was tijdens het autoritje van de gevangenis naar zijn huis. Een bizar verhaal wat je toch met je hoofd schuddend zit te lezen. (via Electrek)