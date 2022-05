Ingenieuze onderwaterdrone kan razendsnel overschakelen naar vliegen

Beihang University

Geïnspireerd door de zuigvis, kan deze onderwaterdrone van onder water zijn overschakelen naar vliegen. Bekijk hier de gave beelden.

Drones zijn de laatste jaren behoorlijk populair geworden. De techniek staat ook niet stil en dat blijkt nu ook weer. Onderzoekers van de Beihang University pakken een heel andere benadering aan met een nieuwe robotdrone die net zo gemakkelijk onder water als in de lucht kan opereren. En een slimme, op de natuur geïnspireerde truc heeft om het bereik te maximaliseren.

Onderwaterdrone

Wat het Biomechanics and Soft Robotics Lab van Beihang University heeft gecreëerd, is echt uniek. Deze nieuwe drone kan taken onder water, in de lucht of beide uitvoeren zonder tussentijdse aanpassingen. Voor de meeste quadcopter-drones betekent een waterlanding dat de piloot moet rennen om hem te redden. Of zwemmend. Meestal moeten daarna dan de meeste van de elektronische componenten vervangen worden. Deze drone is anders.

Hij is volledig waterdicht en beschikt over een set zelf opvouwbare propellers die inklappen bij gebruik bij lagere snelheden onder water om de drone efficiënt te manoeuvreren. Ze worden dan automatisch uitgeschoven als de drone uit het water komt en de lucht in gaat.

Prestaties

De onderzoekers hebben de prestaties van de drone geoptimaliseerd, zodat de overgang van water naar lucht ongeveer een derde van een seconde duurt. Dat is echt heel snel. En als een groep dolfijnen die uit het water springt, is de drone in staat tot herhaalde overgangen van water naar lucht, waarbij zeven van de ze achtereenvolgens tijdens het testen in ongeveer 20 seconden.