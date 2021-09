Instappen maar! Deze vliegende taxi komt eraan

Airbus

Taxi’s gaan nog handiger worden, zeker omdat er nu een vliegende taxi komt. Check hier snel de beelden.

Na een avondje stappen lekker met de taxi weer naar huis. Of als je naar het vliegveld gaat voor een vakantie, iedereen pakt weleens een taxi. Toch is de innovatie van de taxi zelf niet heel spectaculair geweest de afgelopen jaren. Tot nu, want er komt een vliegende versie van.

Vliegende taxi

Op dit moment zijn er meerdere bedrijven bezig een dergelijk apparaat te maken. Een daarvan is Airbus. Natuurlijk kennen we ze van de vliegtuigen. Het bedrijf onthulde verleden week nieuwe beelden van de electric vertical-takeoff-and-landing-voertuig (eVTOL). Aan de naam moet nog gewerkt worden, dat begrijp je. Airbus ziet wel toekomst in vliegende voertuigen, en dus ook in een taxi. De CityAirbus NextGen ziet er in ieder geval indrukkend uit.

De CityAirbus NextGen werd gepresenteerd in een video die op YouTube verscheen. Het is echt ontwikkeld voor korte afstanden en stedelijke trips. Het vliegtuig, want dat is het toch, heeft vaste vleugels die niet van positie kunnen veranderen. De staart is in de vorm van de letter V en heeft acht elektrische luchtschroeven.

CityAirbus NextGen van Airbus

Geheel volgens de huidige normen is de vliegende taxi heel stil en stoot het niks uit. Je kunt met vier mensen aan boord en het apparaat kan maximaal 120 kilometer per uur vliegen. Bereik? Dat valt wat tegen, namelijk 80 kilometer. Gaat het landen, dan is de Airbus nog steeds vrij stil. Het geluid blijft onder de 65 dB(A) tijdens het vliegen, bij de landing is het 70 dB(A). Als je je afvraagt wat is dB(A), dat is afgeleid van decibel, maar corrigeert de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het (menselijk) oor.

De vliegende taxi zit nog de designfase. In 2023 moet het eerste prototype vliegen.