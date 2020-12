Interessant nieuwe iPhone 13 info duikt op - Apparata

Apple is nu niet bepaald het meest innovatieve merk op aarde. Nieuwe iPhone 13 info met betrekking tot een 120 Hz scherm geeft inderdaad een bevestiging van die gedachte.

Ze zijn bij Apple dan misschien niet de eersten die met nieuwe techniek komen. Toch zijn de iPhones elk jaar weer een succes en kunnen ze zich deze strategie veroorloven. Waar de meeste premium telefoons volledig zijn overgestapt op OLED, heeft Apple nog LCD-toestellen in het aanbod. En zo kunnen we er nog wel een paar verzinnen.

Over schermen gesproken. De meeste premium Android-smartphones hebben tegenwoordig 90 Hz, 120 Hz of zelfs een nog hogere ververingssnelheid voor het display. Apple met de iPhone niet. Zelfs niet met de duurste modellen. De iPhone 13 lijkt eindelijk aan 120 Hz te gaan. Dat beweert het Koreaanse Elec.

Volgens de bron zullen tenminste twee van de vier iPhone 13-modellen beschikken over een 120Hz display. Vermoedelijk gaat het hier om de Pro-modellen van de iPhone 13. Natuurlijk is het nu wel erg vroeg om het al over de iPhone 13 te hebben. Apple heeft de iPhone 12 nog maar net gelanceerd. In vergelijking met de iPhone 11 zijn de veranderingen niet echt baanbrekend te noemen. Wellicht dat het Amerikaanse techbedrijf met de iPhone 13 beter gaat uitpakken, met onder andere zo’n 120 Hz scherm dus.