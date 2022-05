Investeerder gelooft dat Bitcoin ‘zal winnen’, maar bodem is niet bereikt

Deze beroemde investeerder en auteur gelooft dat Bitcoin verder zal crashen, de bodem is nog niet bereikt maar uiteindelijk zal de munt winnen!

De beroemde investeerder en acteur van het goed verkochte boek Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, gelooft dat Bitcoin kan crashen tot $ 17K. Hij gelooft echter ook dat de cryptocurrency “zal winnen”. Hij heeft naast goud en zilver Bitcoin aanbevolen aan investeerders.

Bitcoin zal winnen, bodem nog niet in zicht

Robert Kiyosaki heeft zijn laatste prijsverwachting en toekomstige vooruitzichten voor Bitcoin gedeeld. Rich Dad Poor Dad is een boek uit 1997, co-auteur van Kiyosaki en Sharon Lechter. Het staat al meer dan zes jaar op de bestsellerlijst van de New York Times. Er zijn meer dan 32 miljoen exemplaren van het boek verkocht in meer dan 51 talen in meer dan 109 landen. De man heeft, zo zou je denken, veel verstand van zaken.

Kiyosaki tweette donderdag dat Bitcoin (BTC) crasht en hij wacht tot de prijs van de cryptocurrency naar het niveau van $ 20K daalt. Hij legde uit dat hij dan zal wachten tot BTC de bodem test, die mogelijk op $ 17K ligt, voordat hij begint met kopen. “Crashes zijn de beste tijden om rijk te worden”, adviseerde hij.

Bodem

Hij denkt dat de bodem er nog lang niet is. Het zal volgens hem in de buurt van de $ 17K liggen. De tweet van Kiyosaki kwam op een moment dat de cryptomarkt miljarden heeft verloren. Ondanks alle ellende denkt Kiyosaki dat “Bitcoin zal winnen”. “Bitcoin zal winnen omdat Amerika wordt geleid door de 3 stromannen”, schreef hij, eraan toevoegend dat de eerste president Joe Biden is. Hij zei dat de tweede stroman de minister van Financiën Janet Yellen is, en de derde de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell. De beroemde auteur bevestigde: “Ik vertrouw Bitcoin niet de 3 Stooges.”