iOS 14.4.2 is hier en deze update moet je nu downloaden - Apparata

Apple heeft een nieuwe update voor iOS uitgerold, namelijk versie 14.4.2. En je moet deze meteen downloaden en installeren.

De ene iOS update is belangrijker dan het andere. Apple zal natuurlijk zeggen dat elke update net zo belangrijk is. In de praktijk is dat anders. Sommige updates brengen vooral nieuwe functies met zich mee en kunnen daardoor een lage prioriteit hebben. Updates die kwetsbaarheden oplossen zijn echter essentieel en moet je zo snel mogelijk installeren om je apparaat veilig te houden.

iOS 14.4.2 downloaden

iOS 14.4.2 is zo’n update en is nu uitgerold door Apple voor iPhone, iPad en Apple Watch. Heb je een wat ouder iOS-apparaat dan gaat het hier om iOS 12.5.2. Heb je een Apple Watch dan gaat het om WatchOS 7.3.3. De oudere versies van iOS hadden een lek in het systeem waardoor kwaadwillenden persoonlijk informatie van je apparaat konden hacken. Met de nieuwste update voor de Apple-apparaten is dit lek gedicht.

In de praktijk is de kans niet heel groot dat je dit overkomt. Toch is goed om iOS 14.4.2 zo snel mogelijk te downloaden en te installeren om die kans voor criminelen helemaal weg te nemen. De update is te vinden in de Instellingen van je Apple-apparaat. Apple zal je traditioneel ook informeren dat er een update beschikbaar is. Niet wegklikken, maar gewoon even downloaden en installeren dus.