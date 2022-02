iOS 16 krijgt een nieuwe design!

Het besturingssysteem van Apple krijgt met de versie iOS 16 een heel nieuw design. Zo gaat het eruit zien.

Apple staat erom bekend om niet te grote veranderingen door te voeren, maar stapje voor stapje. Met iOS 16 kan daar verandering in komen, want het krijgt vermoedelijk een nieuw design. Toch doet Apple het op haar eigen manier, met niet te grote veranderingen.

iOS 16 design

Eerder waren er veel kenmerken van de nieuwe look gelekt. Denk hierbij aan nieuwe iconen die lijken op die macOS, maar ook het toegangsscherm krijgt een update. De widgets worden ook aangepakt. Hierbij komt een nieuwe InfoSchack-widget, hiermee kan je allerlei andere kleinere widgets verzamelen die interactief zijn. Ze hebben dan knoppen waar je op kan tikken, in plaats van de passieve widgets van nu.

Eind vorige maand kwam het Twitter-account LeaksApplePro al met screenshots. Mede op basis daarvan, en informatie die gevonden kan worden op internet, hebben verschillende tech-websites concepten gemaakt. Zo ook iCreate, zij hebben een ontwerp gemaakt van de mogelijke InfoSchack-widget. Hieronder zie je hoe je hem zou kunnen vullen. Met Weer, Berichten en een Agenda. Tevens kan je er knoppen aan toevoegen. Ideaal is ook dat je er meerdere pagina’s van kunt maken. Dit bespaart veel ruimte op je scherm.

Afbeelding via iCreate

Nieuw

De echte hardcore Apple gebruiker zal het gelijk zien, voor de rest is het een beetje zoeken naar de verschillen. De iconen krijgen wat meer diepte, textuur en schaduw. Daardoor hebben ze een modernere look gekregen. De widgets hebben een groter lettertype. De achtergrond is ook aangepast. Deze is gebaseerd op gelekte screenshots.