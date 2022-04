iOS 16 wordt gezonder en heeft betere notificaties

Het besturingssysteem van Apple komt met een nieuwe versie, namelijk iOS 16 en deze zal gezonder worden en de nadruk leggen op notificaties.

Mark Gurman van Bloomberg heeft in zijn nieuwsbrief iOS 16 onder de loep genomen. Hij komt met wat opmerkelijke nieuwtjes. De volgende grote release van het iOS-besturingssysteem van Apple zou “aanzienlijke verbeteringen” kunnen bevatten.

iOS 16 notificaties en gezonder

De nieuwsbrief van Gurman heet Power-on en hij verwacht dat iOS 16 een update voor meldingen en een assortiment nieuwe functies voor het volgen van de gezondheid zal bevatten. Veel gebruikers hopen op een herontwerp, maar dat zit er niet in. Gurman zegt: “ik verwacht geen end-to-end herontwerp van de iOS-interface, ook al is er niet veel veranderd sinds iOS 7 bijna tien jaar geleden”. Hij merkt op dat de omvang van eventuele wijzigingen in de interface waar Apple plannen voor zou kunnen hebben, eindigen bij een aanpassing aan de multitasking-gebruikersinterface van de iPad.

Apple is afgelopen tijd flink bezig geweest met gezondheidsfuncties. Denk aan de functies op de Apple Watch. Functionaliteiten zouden we kunnen terug gaan zien in iOS 16. Het bedrijf is echter heel terughoudend met het delen van verdere details. Duidelijk is wel dat notificaties hierbij een belangrijke rol spelen. Denk aan berichten of je doelen van een dag hebt gehaald. Nog minder duidelijk is wat Apple van plan is voor de volgende versie van macOS. Met Big Sur heeft het bedrijf zijn desktopbesturingssysteem opnieuw ontworpen om het meer op iOS te laten lijken.

Nieuwe informatie

Voorlopig zullen we niet snel van Apple verdere informatie krijgen. Dit gaat wel gebeuren op WWDC 2022. Dit is de conferentie van het bedrijf en daar zal het vermoedelijk een preview van het nieuwe macOS geven, naast iOS 16 en watchOS 9. De jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van het bedrijf begint op 6 juni van dit jaar. Het is mogelijk dat we Apple ook nieuwe hardware op het evenement kunnen zien introduceren. Denk daarbij aan een nieuwe MacBook Air.