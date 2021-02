iOS herinstalleren op een iPhone 13 zonder poorten - Apparata

Hoe kun je iOS herinstalleren op een iPhone 13 zonder poorten? Een mogelijke oplossing is deze.

Als je nu een iPhone hebt en iOS opnieuw wilt installeren dien je de telefoon via een kabel te verbinden met je computer of Mac. Maar als de geruchten kloppen en de iPhone 13 heeft geen poorten, hoe ga je dat dan doen? Het antwoord kun je natuurlijk al raden.

Apple moet een online oplossing bedenken. Volgens Appleosophy lanceert het Amerikaanse techbedrijf een nieuwe mogelijkheid onder de naam Internet Recovery. In het Nederlands gaat dit ongetwijfeld een andere benaming krijgen.

iPhone 13 zonder poorten

Er zijn drie methoden gelinkt aan Internet Recovery om iOS opnieuw te installeren op een iPhone 13 zonder poorten. Optie één is dat via een draadloze internetverbinding vanuit iTunes het bestand vanuit een Mac of PC naar de iPhone wordt gestuurd. Je moet dan wel zelf de iPhone in de recovery mode zetten. Optie twee is vergelijkbaar, alleen schakelt de iPhone zichzelf in deze modus. En optie drie is het bestand ontvangen via Bluetooth, voor als er geen draadloze internetverbinding beschikbaar is. Dit laatste zal meer een noodoplossing zijn, want Bluetooth met grote bestanden is geen pretje.

De nieuwe iPhone 13 verschijnt in het najaar van 2021. Het is afwachten of de smartphone, of een variant daarvan, inderdaad zonder poorten op de markt komt. Het zou een grote verandering aan de kant van Apple zijn.