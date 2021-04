iOS update 14.5 is gelanceerd! - Apparata

Een van de grootste tussentijdse updates van het besturingssysteem is vanaf nu beschikbaar. Lees hier wat er zo speciaal aan de iOS 14.5 update is.

De afgelopen maanden is er veel over gesproken. Nu is het dan echt zo, de nieuwe update voor iOS 14.5 en de iPadOS 14.5 is uitgebracht door Apple. Na uitvoerig getest te zijn, kunnen alle Apple- gebruikers er nu van gebruik maken.

Het was al bekend, maar vanaf nu is het mogelijk om je apparaat te ontgrendelen met een mondkapje op. Dit ging niet zo makkelijk, maar Apple heeft het voor je opgelost. Nou ja, opgelost. Je moet wel een Apple Watch hebben, daarmee kan je in combinatie met je iPhone de ontgrendeling doen terwijl je een mondkapje op hebt. Zet dit aan via je de instellingen en je horloge doet de rest.

Yep, het zit er echt in. Apple heeft de beruchte anti- reclametracking daadwerkelijk ingevoerd. Facebook, maar ook veel andere bedrijven zijn hier boos over. Logisch, want het tonen van gepersonaliseerde advertenties is hun verdienmodel. En daar hebben ze gegevens voor nodig. Gebruikers moeten vanaf nu toestemming geven om deze gegevens te delen met apps. Geven ze die toestemming niet, dan wordt de informatie niet gedeeld. Auw!

Nog meer nieuws is er over nieuwe emojis, AirTags, Find My, Siri en verbeterde 5G toepassingen. Meer informatie volgt snel op de website van Apple zelf.

De bovenstaande functies zijn ook in deze update doorgevoerd. Ook wat andere toevoegingen zijn gedaan. Zo is het mogelijk dat bij sommige versies van de iPad de microfoon geblokkeerd wordt, zodra je de Smart Cover dichtklapt. Tevens is het startscherm met Apple- logo beschikbaar in ‘landscape’.

Downloaden is vanouds simpel. Ga naar Instellingen, Algemeen en dan naar Software Update. Download de update en installeer. Je apparaat start daarna opnieuw op en je bent de trotse eigenaar van de laatste iOS update.