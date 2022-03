iPad Air krijgt snufjes van de duurdere Pro

De iPad Air 2022 is krachtiger geworden met elementen die voorheen enkel voor de Pro waren.

De naam is hetzelfde gebleven. En het uiterlijk grotendeels ook. Maar wat er onder de motorkap heeft plaatsgevonden is natuurlijk anders. Het grote nieuws van de iPad Air is dat Apple de M1-chipset heeft gebracht naar dit model. Voorheen was deze chip enkel voor de iPad Pro en de Mac-modellen uiteraard. Het maakt de iPad Air 2022 een klap krachtiger.

Verder nieuw is de camera met groothoeklens. Dit brengt tevens ondersteuning voor Center Stage van Apple met zich mee. Daarmee kun je videobellen of vergaderen terwijl de camera aan de hand van software jou in het middelpunt brengt. Deze technologie is nu ook te vinden op de iPad Air 2022. Net als de iPhone SE, blijft ook de iPad Air vertrouwen op Touch ID. De knop zit bovenop de tablet. Al met al een kleine opfrisbeurt voor deze iPad dus.

De nieuwe iPad Air komt in de kleuren Space Grey, Starlight, Pink, Purple en Blue op de markt. Je kunt accessoires gebruiken in combinatie met de tablet, zoals de tweede generatie Apple Pencil en de Magic Keyboard.

Prijzen beginnen bij 698,50 euro voor de nieuwste iPad met 64 GB opslag. Er is ook een variant met 256 GB. Deze kost 868,50 euro. Er is geen model met 128 GB, helaas. Dit zijn de prijzen voor de WiFi variant, wil je cellular dan komt er nog eens dik 170 euro bovenop!