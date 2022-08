iPad instapmodel krijgt deze nieuwe verbeteringen

Apple

Wij hebben drie verbeteringen op een rijtje gezet die het nieuwe instapmodel van de iPad vermoedelijk zal krijgen.

De iPad is ook al zo’n verkoopnummer van Apple. Toch heeft het bedrijf soms moeite om de concurrenten bij te benen. Daarom komt Apple nu met een iPad die betaalbaar is en met vernieuwingen komt.

iPad instapmodel verbeteringen

Het model wordt de iPad 2022 genoemd. Dit is de tiende generatie van het apparaat en is het nieuwe instapmodel. Naar verwachting wordt het dit najaar uitgebracht. Net voor de feestdagen, zodat we massaal naar de winkel kunnen rennen. Dit doet Apple overigens elk jaar met de iPad, maar nu krijgt het wat opmerkelijke verbeteringen. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Voordat we beginnen een korte disclaimer. We weten het niet zeker. Apple staat bekend om de geheimzinnigheid omtrent hun nieuwe apparaten, dat is nu niet anders. Toch baseren wij ons op betrouwbare bronnen.

Veel mensen kopen Apple apparaten voor hun look, het design. De nieuwe iPad krijgt een nieuw ontwerp. Mag ook wel na negen jaar. Ook dit model krijgt platte zijkanten en hiermee komt er een einde aan het oude design. Tevens krijgt de iPad 2022 een grotere camerabult dan bijvoorbeeld de iPad Air.

Het kan ook goed zijn dat je kan gaan werken met een Pencil. Wij denken dit omdat alle iPads met platte zijkanten dit leveren. Je kunt namelijk de pen vastmaken aan de zijkant. De iPad zou dan geleverd worden met de laatste generatie Apple Pencil 2. Deze komt in een matte uitvoering en zit er een vlak stukje op voor het opladen.

Het beste nieuws is dat Apple kiest voor een groter beeldscherm. Dit zal een 10,5-inch scherm worden en dat is 0,3-inch groter dan voorheen. Het is niet heel veel groter dan het oude model, maar het zal je net wat meer comfort bieden.