iPhone 11 blijkt veel waterdichter dan je zou denken!

Apple’s vlaggenschepen van het najaar van 2019, de iPhone 11-serie, heeft een solide IP68-rating. De meeste moderne high-end smartphones hebben deze rating en daarmee is een gebruiker ervan verzekerd dat een accidentele duik van een iPhone 11 in de WC niet heel erg is. Maar MacRumors bericht nu over een verhaal dat alle verwachtingen tart; een iPhone 11 overleefde het 2 maanden op de bodem van een meer!

De familie Troyer had een heerlijke tijd in Disney World in het Amerikaanse Florida, totdat de moeder van het gezin haar iPhone 11 op de laatste avond in de Seven Seas Lagoon liet vallen. Uiteraard was iedereen ontzettend teleurgesteld dat alle gemaakte foto’s verloren waren. Ook het feit dat een iPhone 11 al snel meer dan duizend dollar kost biedt geen troost.

Zonder enige hoop dat ze haar smartphone nog terug zou zien, liet mevrouw Troyer alsnog haar contactgegevens achter bij het pretpark. En je raadt het al, bijna twee maanden na het bezoek aan Disney World krijgt de familie Troyer het goede nieuws dat de iPhone van moeders gevonden was op de bomden van Seven Seas Lagoon.

Disney World heeft blijkbaar duikers die eens in de zoveel tijd de bodem van het meer afstruinen op gevonden voorwerpen. En inderdaad, een van de duikers vond een volledig werkende iPhone 11!

Volgens Google is het meer bijna 4,3 meter diep. Dat is niet belachelijk diep, maar wel bijna 3 keer zo diep als dat een IP68 smartphone aan zou moeten kunnen. IP68 maakt een toestel waterdicht tot 1,5 meter diep, voor een duratie van slechts een half uur. In elk geval een stuk meer dan dat Apple hun smartphone aan onderwierp.

We weten niet precies hoe lang het duurde voordat de iPhone werd gevonden, maar een maand lijkt wel het minimum omdat het twee maanden duurde voordat de familie Troyer bericht kreeg.

Kortom, de iPhone 11 overleefde het in bijna 3 keer zo diep water, en maar liefst 1440 keer zo lang als dat maximaal zou moeten kunnen! Nu is de rating een rating die de waterdichtheid tot die parameters garandeert. Maar minstens een maand, misschien zelfs bijna 2 maanden op de bodem van een relatief diep meer is wel héél indrukwekkend. En het goede nieuws is dus dat de familie Troyer al hun vakantiefoto’s nog terug kon zien.

Foto @Apple