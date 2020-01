iPhone 11 Pro in vuur en ijs [video]

Video toont professionele camera-opties iPhone 11 te tonen en jij krijgt tips.





Apple zet bij de verkoop van de iPhone 11 Pro vooral in op de prestaties van de camera’s en video’s. Zo kun je genieten van drie 12 MP camera’s met zeer veel technische opties, maar je kunt ook video’s maken in 4K-resolutie. Ook hier heb je de beschikking over veel technologie om de iPhone 11 Pro direct om te vormen tot editing studio.

Om de mogelijkheden die de iPhone 11 Pro hiermee biedt te laten zien heeft Apple een video gemaakt.

Video-effecten met de iPhone 11 Pro

Tegelijk met het filmpje prestenteerde Apple een ‘making of’ video. Hier zie je precies hoe men de diverse effecten en stunts met de iPhone 11 Pro maakte.

Uiteraard begrijpt Apple dat je zelf geen studio en technisch laboratorium tot jouw beschikking hebt. Daarom hebben zij op het Youtube-kanaal ‘How to shoot on Apple‘ een aantal instructievideo’s gemaakt waarin ze uitleggen hoe je zelf het beste uit de camera’s van jouw iPhone kunt halen. Ook als je geen iPhone 11 hebt (of wanneer hij gesloopt is) kun je hier toch aan de slag, men heeft algemene tips maar ook video’s met tips voor vorige generaties iPhones, zoals de iPhone X.

Ben jij benieuwd wat er gebeurd is tussen de eerste iPhone en de iPhone 11 Pro? In deze historische vergelijking kun je de veranderingen bekijken.

Beelden: Apple