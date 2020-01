iPhone 12: deze vernieuwingen staan te gebeuren

Wat kunnen we verwachten van Apple's nieuwste?





We zitten pas in het begin van het nieuwe jaar. Over een paar weken presenteert Samsung de nieuwste Galaxy-smartphone, maar een nieuwe Apple iPhone? Dat hoort nog ruim een halfjaar. Dit neemt niet weg dat de geruchtenmachine al op volle toeren draaien.

Zo is er vers nieuws binnengekomen van Barclays analisten Blayne Curtis, Thomas O’Malley en Baylie Harri. Volgens de analisten krijgt de iPhone 12 een nieuwe versie van Apple’s FaceID. Het ontgrendelingssysteem dat het merk gebruikt op de iPhones van de afgelopen jaren. Zonder details te vermelden zou Face ID op de iPhone 12 gebruik maken van nieuwe technologie. Wellicht dat Apple progressie heeft geboekt op het gebied van veiligheid en privacy.

Daarnaast zou de camera op de achterkant van de iPhone 12 een nieuwe 3D-sensor krijgen middels een Time of Flight (ToF) sensor. Een gerucht dat al langer klinkt. Verder spreekt men over een iPhone 12 met 6 GB werkgeheugen. Dat is 2 GB meer in vergelijking met de iPhone 11.

Een ander, eerder gehoord, gerucht is dat de iPhone 13 in 2021 geen lightning connector meer heeft. Dit jaar zouden de iPhones nog wel deze ingang krijgen, maar volgend jaar is dat afgelopen als we de analisten mogen geloven.

Het zijn wederom interessante geruchten, maar geen details die je van je stoel afblazen. Als we de Apple-traditie aanhouden kunnen we in september dit jaar de nieuwe iPhones verwachten. (via Macrumors)