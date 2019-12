iPhone 12: dit weten we over de camera

Er gaan veranderingen plaatsvinden.

Het is nog bijna een jaar van ons verwijderd: ik heb het over de nieuwe iPhone. Toch is de smartphone van Apple nu al het gesprek van de dag. Met dank aan de vele geruchten die de wereld in worden geslingerd. Met dit keer informatie over de camera van het toestel.

Volgens een recent lek stapt Apple af van de optische beeldstabilisatie (OIS) voor zijn camera en stapt het techbedrijf over op stabilisatie middels sensoren. De technologie zou alleen toegepast worden op de topmodellen van de iPhone. Het is niet bekend waarom Apple overstapt op deze andere techniek en of het ook de kwaliteit van de camera gaat verbeteren. De technologie is niet nieuw. Stabilisatie door middel van sensoren gebruikt men onder meer op spiegelloze digitale camera’s.

Optische beeldstabilisatie is niet meer weg te denken bij high-end smartphones. Het helpt een rustiger beeld weer te geven bij het maken van een video. Zelfs in actieve situaties, bijvoorbeeld tijdens het lopen. Ook worden kleine vibraties weggenomen. Denk aan een trillende hand bij het maken van een foto. Overigens heeft de ene persoon daar meer last van dan de ander. (via Digitimes)