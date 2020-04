iPhone 12: dit word het nieuwe ontwerp

Een nieuw ontwerp, wat kunnen we verwachten?





Later dit jaar verwachten we weer een gloednieuwe iPhone. Apple heeft de laatste jaren geen gedurfde stappen gezet met het ontwerp van de iPhones. Natuurlijk zijn er de nodige verschillen. Van een revolutie kun je echter niet spreken.

Wellicht dat er dit jaar verandering in gaat komen. Zo bericht Bloomberg dat de iPhone van dit jaar een opvallend nieuw ontwerp heeft gekregen. Het uiterlijk zou meer lijken op dat van de iPhone 5 dan van de iPhone 11 Pro. Het ontwerp moet denken aan de huidige iPad (zie foto), met dunne bezels en een plat voorkomen.

Jaren geleden maakte Apple een groter onderscheid tussen de iPhones. Zo was de iPhone 4 duidelijk anders in vergelijking met de iPhone 3GS. De iPhone 5 was op zijn eigen manier ook weer anders dan de iPhone 4. En de iPhone 6 had door zijn grotere formaat tevens een ander ontwerp gekregen. Sindsdien zijn er, op het verdwijnen van de thuisknop na, geen extreem verfrissende designs naar voren gekomen.