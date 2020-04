iPhone 12 krijgt toch wel Touch ID?

Een vingerafdrukscanner in het scherm voor de nieuwe iPhone 12?

Dit najaar is de verwachting dat Apple nieuwe iPhones gaat presenteren. Ondanks COVID-19 en alle gevolgen van dien staan er nieuwe iPhones op de agenda bij Apple. Over die nieuwe iPhones klinken allerlei geruchten. Dit nieuwe gerucht brengt een oude vriend in een nieuw jasje naar boven.

De high-end modellen van de Apple iPhone zijn overgestapt op Face ID in plaats van Touch ID. Daarmee is het traditionele Touch ID passé. Toch is de kans aanwezig dat Touch ID terugkeert op het vlaggenschip van Apple. Dit dan wel in een nieuwe vorm. Volgens Economic Daily News krijgt de iPhone 12 mogelijk een vingerafdrukscanner in het scherm verwerkt.

Deze technologie is allang niet nieuw meer. We kennen het vandaag de dag op tal van high-end Android smartphones. Bij Apple zijn ze vooralsnog niet aan begonnen. De iPhone 11 maakt gebruik van Face ID, de gezichtsherkenning technologie van Apple.

De vingerafdrukscanner in het scherm op de iPhone 12 zou door Apple in samenwerking met leveranciers BOE en Qualcomm zijn ontwikkeld. Wat we van deze geruchten kunnen geloven is altijd afwachten. Het is niet ondenkbaar dat Apple zowel deze ‘Touch ID 2.0’ als gezichtsherkenning via Face ID gaat aanbieden op de nieuwe iPhone 12.