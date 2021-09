iPhone 13 kopen of wachten op de betere iPhone 14?

Een korte analyse om te bepalen of je de nieuwe iPhone 13 moet kopen, of toch beter kunt wachten op de iPhone 14.

Afgelopen week stelde Apple de nieuwe iPhone 13 serie aan de wereld voor. Van de 13 mini tot de Pro Max. De reacties waren niet heel warm. Althans, het Amerikaanse techbedrijf wist niet echt te verrassen. Als de nieuwe iPhone 12s had geheten hadden we dat ook prima gevonden.

En dat brengt ons bij het vraagstuk of je de iPhone 13 moet kopen (als je echt enkel een iPhone wil) of beter kun wachten op de iPhone 14. Nu is weer 12 maanden wachten op een nieuw model misschien wat veelgevraagd, maar als je echt op innovatie zit te wachten is dat geen gek idee.

iPhone 13 kopen?

Een nieuw ontwerp, het verdwijnen van de inkeping, 120Hz display op alle iPhone varianten. Tja, voor dit soort vraagstukken zetten we ons geld op de iPhone 14 in 2022. Je krijgt bijvoorbeeld alleen een 120Hz display op de duurste 13-modellen. Reken maar dat deze techniek ook op de ‘gewone’ modellen met de iPhone 14 in 2022 beschikbaar komt. En dan is er die inkeping. Het is iets kleiner geworden met de 13, maar helemaal verdwenen is het nog niet. Ook voor deze ontwikkeling lijkt het ons dat Apple wel voor een volledig scherm ervaring gaat met de iPhone 14 volgend jaar.

Zoek je de snelste iPhone van dit moment, met een geweldige camera en je geeft niet al te veel om innovaties. Dan is de iPhone 13 kopen helemaal geen gek idee. Ben je toch wat teleurgesteld in de veranderingen ten opzichte van de 12, dan zou ik lekker wachten. Mits je een relatief moderne iPhone hebt zoals de X of 11. Een oudere iPhone functioneert ook vast nog prima, echter in dat geval gaan het 12 hele lange maanden worden om te wachten op de iPhone 14. En besef dat er geen garantie is dat Apple met dit model wel enorm gaat innoveren.