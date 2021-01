iPhone 13 krijgt vingerafdrukscanner met een twist? - Apparata

De iPhone 13 krijgt mogelijk weer een vingerafdrukscanner, maar het zal hier anders werken dan bij voorgaande smartphones.

Met FaceID heeft Apple de afgelopen jaren afscheid genomen van TouchID. Dat betekent dat de iPhones van vandaag de dag niet langer zijn uitgerust met een vingerafdrukscanner. Dat komt omdat de thuisknop ook is verdwenen. Maar mogelijk maakt de vingerafdrukscanner een comeback. Hetzij in een andere vorm.

iPhone 13 met vingerafdrukscanner

Volgens Bloomberg krijgt de iPhone 13 namelijk een vingerafdrukscanner. Deze zal verwerkt zijn in het scherm. Iets dat we al jaren zien bij Android smartphones, maar tot op heden nog nooit bij Apple. Ik kan me nog herinneren dat de eerste generatie Android smartphones met een vingerafdrukscanner in het display oké werkte, maar er af en toe nog een mini vertraging in zat. Tegenwoordig is daar geen sprake meer van. Vrijwel alle vlaggenschip Android smartphones met een vingerafdrukscanner in het scherm werken vlekkeloos, snel en intuïtief.

Mocht Apple dus inderdaad dit jaar een iPhone 13 met vingerafdrukscanner in het scherm presenteren, dan is het Amerikaanse bedrijf tamelijk laat. De concurrenten hebben allang laten zien dat dit gewoon perfect kan werken. De nieuwe iPhone verschijnt pas naar verwachting in september of oktober. Dat duurt dus nog wel even.