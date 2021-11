iPhone 13 met omgesmolten Tesla 3 is zowel bizar als duur

Caviar

Ben jij een fanboy- or girl van zowel iPhone’s en Tesla’s? Dan is deze iPhone 13 voor jou!

De iPhone 13 is een begeerlijke smartphone. Met een laagje Tesla erover wellicht nog meer. Dat dacht Caviar ook. Dit is een bedrijf dat de meest onmogelijke hoesjes maakt. Nu ook weer. Want ze hebben een iPhone gemaakt van een Tesla Model 3.

iPhone 13 is bizar

Het bedrijf is behoorlijk extreem aan de gang gegaan. Ze hebben een iPhone 13 Pro of Pro Max gepakt. Vervolgens een Tesla Model 3 en daar onderdelen van omgesmolten. Dit hebben ze gebruikt om de smartphone op te pimpen. Als koper heb je de mogelijkheid om het apparaat in verschillende varianten aan te schaffen. Heb je wat geld te besteden? Dan kan je goed uitpakken met de 13 Pro Max met een opslag van 1 TB. Met de speciale Tesla- look kost dit je bijna 8.000,- euro. Gegarandeerd dat je vrienden dit niet hebben.

Het ziet er allemaal nogal patserig uit. Maar er is blijkbaar een markt voor. Voor de smartphone is hoogwaardig materiaal gebruikt om het geheel af te maken. Ook hebben de makers oog voor details. In het midden zie je namelijk in het metaal een portret van Elon Musk. En het logo van Tesla in. Geinig.

Caviar

Beperkte oplage

Caviar maakt dit soort telefoons bijna altijd in een beperkte oplage. Nu ook. Het bedrijf gaat 99 van deze smartphones maken. Wees er dus snel bij, anders ben je te laat. Hebben we je interesse gewekt na het lezen van dit artikel, ga dan snel naar de site van Caviar.